Rivoluzione Napoli: dopo Insigne addio ad altri due bandiere

Calciomercato Napoli- Non solo Lorenzo Insigne: come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, nel Napoli si sta chiudendo un ciclo e ci saranno altri big che seguiranno il capitano partenopeo nell’uscita di scena. Ecco quanto riporta il giornale:

Anche in questo caso dunque Mertens dovrebbe condividere la stessa sorte di Insigne e di un altro veterano come Faouzi Ghoulam. Gli ingaggi del belga, dell’algerino e del capitano non sono più economicamente sostenibili per De Laurentiis e il difficile ricambio — pure generazionale — nello spogliatoio non può essere più rimandato.

L’unica eccezione si profila per Kalidou Koulibaly, sempre che in estate non arrivi dal mercato per il difensore senegalese un’offerta irrinunciabile.