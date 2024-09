Rivoluzione Napoli dopo il mercato, ora Conte ha almeno due giocatori in ogni ruolo!

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in vista del ritorno in campo degli azzurri domenica 15 settembre alle 18:00 contro il Cagliari:

"La strada è avere una rosa ampia, con diverse alternative e le coppie in ogni ruolo. Dopo il calciomercato, il Napoli in vari ruoli ha a disposizione l’alternanza di giocatori di alto profilo: Lobotka e Gilmour in mezzo al campo, Simeone nel ruolo di vice Lukaku, Raspadori che fa da jolly sia al centro dell’attacco che come alternativa a Kvaratskhelia e soprattutto Politano-Neres, la varietà d’idee che finora ha prodotto maggiori soluzioni. Il talento brasiliano, subentrando contro il Bologna e il Parma, ha realizzato due assist e generato l’espulsione di Suzuki che ha di fatto cambiato la partita".