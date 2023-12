Rivoluzione Mazzarri: squadra stretta intorno al proprio allenatore, ha toccato le corde giuste

Notizie calcio Napoli - Arrivano le dichiarazioni ufficiali dei giocatori attraverso i social che in poco tempo riescono a far capire che l'arrivo di Mazzarri ha dato un segnale importante sotto ogni punto di vista a questo Napoli che non aspettava altro.

Una rivoluzione in sette giorni quella di Mazzarri che ha avuto tutto il gruppo unito con lui. A dichiararlo apertamente sui social sono stati giocatori del calibro di Osimhen, Simeone e Anguissa in pochi giorni, nonostante la sconfitta a Madrid di grande personalità. Una squadra è destinata a fallire se non è un gruppo granitico, stretto intorno al proprio allenatore. Mazzarri in pochi giorni ha toccato davvero tutte le corde giuste. E ha creato un nuovo Napoli.