Rivoluzione Diritti Tv, ma intanto la Lega Serie A chiede aiuto al Governo: i dettagli

Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito alla questione Diritti Tv:

"La serie A minaccia la serrata. Al termine di una infuocata riunione in cui i presidenti (assente Lotito) lamentando perdite economiche per il Covid chiedono il ritorno del pubblico agli stadi, la Lega presieduta da Dal Pino ha diffuso una nota: «Per far partire il prossimo campionato, i club all’unanimità richiedono con la massima urgenza un incontro con il presidente del Consiglio Draghi, con il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e con il sottosegretario allo Sport Vezzali».

Poiché l’assenza di spettatori si protrae da due stagioni, le società spiegano che l’incontro «si rende necessario per trovare, di concerto con il Governo, idonee soluzioni per il danno da 1 miliardo e 200 milioni di euro subìto finora e stabilire, al contempo, le modalità per favorire il totale ritorno del pubblico sin dalla prima giornata, in piena sicurezza per i tifosi e contemplando l’utilizzo del passaporto vaccinale». Le società, a causa delle controversie giudiziarie fra Sky e Dazn, hanno accantonato l’ipotesi di aumentare le finestre orarie delle partite.

Nel frattempo Mediaset si accaparra i diritti free e pay della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana del prossimo triennio per 48,2 milioni a stagione, mentre la Rai prende i diritti radiofonici per 400mila euro. Tim svela le offerte per la prossima stagione: fino al 28 luglio i contenuti di TimVision, Dazn, Mediaset Infinity e Timvision box costeranno 19,99 euro per 12 mesi".