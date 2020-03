Rivoluzione alle porte nel mondo del calcio: tempo effettivo, sostituzioni illimitate, espulsioni a tempo ed altre due novità clamorose

Ultime notizie calcio Napoli - Come riportato dal Corriere dello Sport, in Olanda è in atto uno studio finalizzato a rendere più moderno il gioco del calcio che va ad articolarsi in cinque punti. Le rimesse laterali sarebbero battute con i piedi e non più con le mani mentre per il calcio di punizione di seconda invece, colui che è chiamato a battere avrà la possibilità di partire in dribbling o calciare senza dover necessariamente passare la palla ad un compagno. Novità anche per quanto riguarda la gestione dei cartellini: la seconda ammonizione, infatti, non causerebbe l'espulsione ma solo un allontanamento per qualche minuto dal terreno di gioco. Le due novità più clamorose, però, sarebbero le seguenti: il tempo di gara potrebbe diventare effettivo e le sostituzioni finirebbero per essere illimitate. Si tratta ovviamente di una proposta che potrebbe essere sperimentata prima sul calcio giovanile, per poi spostare tutto a livello dilettantistico e successivamente a livello di Coppa Nazionale. Tale piano è stato messo a punto dalle Federazioni calcistiche di Olanda, Germania, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti, con la supervisione della FIFA.