"Riusciranno i giovani rinforzi a non far rimpiangere i tanti calciatori esperti?", Spalletti ha palesato dubbi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così il mercato condotto finora dal Napoli:

"Inter, Juve e Milan sembrerebbero avere un organico molto più competitivo , così come la Roma che sta accontentando Mourinho in ogni desiderio . La domanda tra i tifosi del Napoli è: riusciranno i giovani rinforzi a non far rimpiangere i tanti calciatori esperti? C’è scetticismo dilagante i n una tifoseria ancora alle prese con il rimpianto di uno scudetto gettato alle ortiche: se il Napoli avesse battuto la Fiorentina al Maradona, si sarebbe ritrovato solo in vetta a 6 turni dal termine . Dubbi che pure Spalletti ha palesato: «La riduzione del monte ingaggi ci taglia fuori da una fascia di mercato nella quale possono operare solo i top club»"