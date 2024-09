Riunione arbitri-allenatori, Conte assente con altri sei: ecco chi c'era per il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Novanta minuti di dialogo e scambio di idee. La riunione annuale fra vertici arbitrali e allenatori di A viene fatta anche per questo: per migliorarsi come racconta la Gazzetta dello Sport.

Riunione arbitri-allenatori, dov’era Conte?

Mancavano sette prime firme (Gasperini, Italiano, Conte, Palladino, Gilardino, Runjaic e Fabregas) ma la presenza dei vice è stata assicurata “e quando il designatore Rocchi mostra ai tecnici vari video inerenti al fallo di mano in area – chiedendo se punibile o no – quasi tutti dicono la propria e Rocchi ascolta. E ammette che su certi episodi (due, in particolare di Serie B) rifletterà con l’organo tecnico per poi diffondere eventuali aggiustamenti agli arbitri. Vanoli, Pecchia, Nesta, De Rossi, Motta e Simone Inzaghi sono stati i più attivi nella riunione, su vari temi”.