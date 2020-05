Ritorna Ounas, il Nizza non lo riscatta e sfuma il riscatto da 25 milioni per il Napoli

L'edizione odierna di Repubblica mette in evidenza il mancato riscatto del Nizza di Adam Ounas. Dal quotidiano si legge:

Si affolla ancora di più il reparto offensivo del Napoli, in cui la concorrenza è molto agguerrita e abbondano già precari e insoddisfatti: su tutti Lozano. Alla lunga lista sta infatti per riaggiungersi pure Adam Ounas, che non è stato riscattato entro i termini stabiliti nel suo contratto dal Nizza. È di ieri mattina l’annuncio ufficiale dalla Francia, dove l’attaccante algerino si era trasferito nella scorsa estate in prestito oneroso ( 2 milioni netti), con diritto di riscatto fissato a 25. Sedici presenze, 4 gol e 4 assist non sono tuttavia bastati al giocatore ( penalizzato pure da un infortunio) per meritarsi la conferma nella squadra transalpina. Decisivo per il mancato riscatto anche la chiusura anticipata della Ligue1.