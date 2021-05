Ritiro SSC Napoli 2021, CorSport: le possibili date per Dimaro e Castel di Sangro, probabile anche una tournée

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si proietta già nel Napoli 2021-22 scrivendo dettagli sul prossimo ritiro estivo. La certezza, secondo il giornale, è che sulla panchina ci sarà certamente un nuovo allenatore: "Ma il futuro è programmazione da avviare e la prossima stagione, che pure sembra lontana, è invece vicinissima: il campionato finirà tra venti giorni, tra ventuno le strade del Napoli e quella di Gattuso - vada come vada - si separeranno e poi comincerà la rumba del nuovo allenatore. Spalletti resta (chiaramente) in vantaggio su Galtier, ma intanto sta per essere ufficializzato il calendario estivo: il Napoli andrà in ritiro a Dimaro-Folgarida dal 15 luglio e ci resterà, presumibilmente, sino al 25. Poi, probabile tournée, amichevoli che dovranno essere concordate con l’allenatore che verrà e ad agosto, appuntamento a Castel di Sangro".