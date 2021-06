Ritiro Napoli, spuntano le prime amichevoli: il Trento a Dimaro e la Casertana a Castel di Sangro

Ultime calcio - Sono settimane di programmazione per il Napoli, lo storico vice di Spalletti Domenichini e il preparatore atletico Sinatti martedì sono stati a Dimaro per un sopralluogo e ieri in Abruzzo, dove gli azzurri svolgeranno un secondo ritiro probabilmente dal 5 al 15 agosto.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: