Gazzetta - Ancelotti invitato dai giocatori alla festa di Maksimovic: ecco cosa ha fatto l'allenatore, il retroscena

Ultimissime calcio Napoli - Notte prima del ritiro. Tutti insieme i compagni di squadra del Napoli - assente il febbricitante Mertens - per festeggiare il compleanno di Nikola Maksimovic, che 28 anni li ha compiuti lunedì 25. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda, con tanto di retroscena.

"Invitato anche Carlo Ancelotti che con lo staff tecnico però ha preferito non andare per lasciare l’ultima serata libera, prima che la squadra entri nel conclave di Castel Volturno, dove in tre giorni i giocatori dovranno guardarsi in faccia e tirare fuori tutto quello che hanno dentro, per cercare di rimettersi in carreggiata. Quel ritiro «costruttivo» (ipse dixit De Laurentiis) rifiutato un mese fa, ora è a tutti gli effetti punitivo e se venisse fuori a Udine una vittoria, avrebbe avuto ragione proprio il patron, rispetto alla squadra e allo stesso Ancelotti che ora ha deciso diversamente, rispetto alla sua filosofia. Cena in un paese vesuviano, una sorta di «ultima cena» in libertà prima di quelle aziendali"