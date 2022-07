Ritiro Castel di Sangro, presidente della Regione e sindaco in coro: "ADL? Lo aspettiamo e lo porteremo in pubblico"

Dopo Dimaro, torna anche Castel di Sangro per il terzo anno di fila. Dal Trentino si arriva un po' più a Sud, ma sempre a tanti metri sul livello del mare di Napoli. Quattordici giorni di allenamenti, ma anche e soprattutto di amichevoli dal respiro internazionale che permetteranno di mettere benzina nelle gambe.

Come riporta Il Mattino:

"Si parte subito forte, in totale saranno quattro le amichevoli che attendono la squadra di Spalletti: dopo i turchi dell'Adana (27 luglio ore 20.30) ci saranno tre spagnole come Mallorca (31 luglio ore 20.30), Girona (3 agosto ore 18.30) e poi la chiusura contro l'Espanyol, la sera del 6 agosto (ore 19). Al triplice fischio ci sarà il rompete le righe. Confermata la formula già vista a Dimaro, con il doppio allenamento prima mattutino (ore 10) e poi pomeridiano (ore 17.30). Saranno sette gli allenamenti a porte chiusi previsti dal club con il patron atteso in Abruzzo.

Sia il presidente della Regione Marsilio che il sindaco Caruso, infatti, in questi giorni hanno inviato più di un messaggio al numero uno del Napoli: «Lo aspettiamo a Castel di Sangro e lo porteremo in pubblico» hanno detto quasi in coro nelle ultime ore. L'obiettivo, infatti, è capire se l'auto-esilio dorato dello Sporthotel Rosatti di Dimaro possa continuare anche nella incantevole struttura scelta dal club per la permanenza. Come lo scorso anno, infatti, il Napoli alloggerà nelle due settimane abruzzesi non a Castel di Sangro ma all'Aqua Montis Resort & Spa, a Rivisondoli, a quindici minuti di distanza dalle strutture che vedranno gli azzurri allenarsi".