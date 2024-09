Rischio dieta per McTominay: è uno di quelli più sotto osservazione, il motivo

Napoli - L'alimentazione per i giocatori del Napoli è fondamentale e lo sa bene Antonio Conte che vuole tutti al meglio della forma e per questo che si affida a Tiberio Ancora e lo staff personalizzato nell'alimentazione dei calciatori e tra questi c'è Scott McTominay che è quello più a rischio di tutti per la sua dieta che stringe tra le mani in un appunto. Scott è uno di quelli più sotto osservazione, visto che arriva dall'estero. Le tentazioni della cucina napoletana possono essere tante e allora ecco che arriva per lui l'avvertenza per una serie di cibi da evitare, come i latticini per esempio. Lo riporta Il Mattino.