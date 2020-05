Repubblica - Domani il Cts riceverà il nuovo protocollo, atteso il via libera per la ripresa della Serie A: intanto i club si schierano contro i playoff

Ultime notizie calcio. La ripresa della Serie A si appresta a concretizzasi anche se mancano ancora dei passaggi determinanti prima della fumata bianca. Ecco le ultime dall'edizione odierna di Repubblica:

"Domani il Comitato tecnico scientifico del governo riceverà ufficialmente (le bozze già circolano) il protocollo di Lega di Serie A e Figc per la ripresa del campionato. Il ministro per lo Sport Spadafora già giovedì potrebbe indicare la data del via. I club si riuniranno in assemblea per esprimere la propria contrarietà a playoff e playout, che la Figc tiene in considerazione se non si riuscirà a completare il calendario. E si studiano riprese televisive che nascondano l’assenza di pubblico negli stadi".