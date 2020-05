Ripresa Serie A, il Bologna può rimettere tutto in discussione! Oggi incontro decisivo, le ultime

Notizie Calcio Napoli - Serie A, brutta notizia alla vigilia di un incontro decisivo per la ripresa. Lo doccia gelata, di fatto, arriva da Bologna. Dove al quarto giro di tamponi il club rossoblu ha riscontrato un positivo all'interno del proprio staff.

Ripresa Serie A, la situazione

L'uomo è stato immediatamente sottoposto a un nuovo tampone. Se questo dovesse essere ancora positivo, la squadra emiliana andrà in ritiro per 14 giorni fino al prossimo 9 giugno. In caso di esito negativo, invece, dopo un giro di test a tutto il gruppo, i calciatori potrebbero riprendere a lavorare collettivamente.

Se tutto questo fosse successo durante il campionato, la formazione di Sinisa Mihajlovic sarebbe dovuta finire ni quarantena saltando almeno 5 partite e bloccando di nuovo l'intero campionato. Insomma, non proprio il miglior biglietto da visita a un giorno dalla riunione decisiva. Così la ripartenza resta appesa a un filo. La data più gettonata è il 13 giugno, dove si partirebbe con le quattro gare da recuperare della 25ª giornata.

Il comicato tecnico scientifico nel frattempo ha confermato la quarantena di 14 giorni a tutto il gruppo in caso di una positività in squadra, e solo dopo il 14 giugno si vedrà se accorciarla o meno. Non tutto però sono d'accordo. Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, per esempio si oppone: "E' un delitto, non metto in quarantena 50 persone sane". Ora potrebbe essere deferito dalla Fmsi, la Federazione Medico Sportiva. Insomma, la tensione è ancora altissima.