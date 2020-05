Ripresa Serie A, domani niente ritiri: i club aspettano il nuovo protocollo per evitare la reclusione e ripartire il 13 giugno

Ultime notizie calcio. L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla possibile ripresa della Serie A, analizzando l'annosa tematica del ritiro forzato al quale club e giocatori non vorrebbero sottoporsi:

L’indicazione sulla ripresa potrebbe arrivare martedì o mercoledì, quando il premier incontrerà in videoconferenza i vertici di Figc e Lega di Serie A: l’obiettivo del calcio italiano è essere in campo il 13 giugno. Eppure domani non andranno in ritiro: oggi la Lega ha convocato il tavolo dei presidenti per aggiornare sullo sviluppo di un nuovo protocollo che possa permettere di allenarsi in gruppo, ma senza la reclusione di due settimane. Il piano dei club è di superare la reclusione sottoponendo i giocatori a controlli serrati: 2 tamponi ogni 4 giorni - anche se resta aperta la questione dei reagenti, difficili da trovare in alcune regioni - e sono convinti di strappare a breve l’ok del governo. L’aspettativa collettiva è di avere un nuovo protocollo definitivo (il Comitato scientifico non dovrà validarlo, si accontenterà di prenderne visione), senza ritiro obbligatorio, per il 25 maggio.