Ripresa campionati, Tuttosport: due possibilità al vaglio dell'UEFA, c'è il rischio di giocare la Champions ad agosto!

Ultime notizie calcio. L'ultima idea per riprendere il calcio giocato è quella di sfruttare anche il mese di agosto per terminare la stagione in corso. Questo è ciò che si legge sulle colonne odierne di Tuttosport che prova a fare il punto della situazione:

"Il primo step prevede il ritorno in campo nei primi giorni di giugno con campionati e Coppe europee in contemporanea. Attenzione, però, perché la Serie A (e gli altri tornei) giocherebbe in settimana, per concludersi a fine luglio mentre Champions ed Europa League conquisterebbero il fine settimana e scavallerebbero ad agosto. Non sono escluse, a differenza di quanto prevede uno dei capisaldi dell’Uefa, gare in contemporanea tra le competizioni nazionali e quelle internazionali. Se invece si tornasse in campo a fine giugno, tutto il mese di luglio verrebbe dedicato ai campionati nazionali con le Coppe traghettate nelle notti di agosto. Pare scontato, almeno per l’avvio, che le gare si giocheranno a porte chiuse".