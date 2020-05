Ripresa allenamenti SSC Napoli, il club si è imposto un protocollo ancora più rigido dopo i nuovi casi di positività in serie A: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sugli allenamenti del Napoli: "È slittata di un giorno la ripresa degli allenamenti, per un ritardo dei risultati del secondo tampone eseguito sui giocatori. Solo stamattina da laboratorio dell’Università Federico II è attesa la conferma della negatività dei 26 giocatori, di Rino Gattuso e del suo staff al test del coronavirus: al termine del doppio screening di verifica nello spazio di 72 ore. Il club azzurro si è imposto un protocollo ancora più rigoroso, in seguito ai numerosi casi di positività emersi invece nel Milan, nella Samp, nel Torino e nella Fiorentina. Poco importa dunque se l’attesa si allungherà un altro po’: la salute deve venire prima di tutto. Per questo la ripartenza è stata rimandata a domani, quando Castel Volturno riaprirà i battenti dopo un lunghissimo periodo di quarantena, cominciato il 12 marzo".