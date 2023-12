Rinnovo Zielinski, spunta una data limite! Gazzetta: una big pronta ad approfittarne

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2024 ed a oggi non si registrano significativi passi avanti nella trattativa. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare in azzurro, ma va trovata la quadra economica e di durata del nuovo accordo.

Rinnovo Zielinski-Napoli, le ultime

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Zielinski con il Napoli di De Laurentiis:

Il polacco andrà in scadenza al termine della stagione, ma la data limite è ben più vicina: da febbraio sarà libero di firmare con un’altra squadra per l’anno prossimo. L’Inter monitora con interesse gli sviluppi di questo intreccio, ma rivolta al fantasista degli azzurri: un’occasione del genere, a parametro zero, non capita così spesso e Marotta è un maestro in tal senso.