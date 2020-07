Rinnovo Zielinski, l'annuncio dallo stesso calciatore: "Nei prossimi giorni la firma"

Ultime calcio Napoli - L'annuncio arriva direttamente da Piotr Zielisnki: «È da tanto tempo che stiamo trattando il rinnovo e spero che nei prossimi giorni arriverà l'annuncio. Di queste cose si preoccupa il mio allenatore. Io sto benissimo qui e voglio continuare qui». Il centrocampista polacco, a Sky, conferma che il matrimonio ci sarà: contratto fino al 2025, con una cifra che si aggira sui 4 milioni a stagione.

Zielinski

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"L'agente di Zielinski, Bartolomej Bolek, è in arrivo in Italia la prossima settimana per certificare il tutto. «Gattuso è stato molto importante nella ricerca di un accordo. Il mister ha un carisma molto forte. E' arrivato nel nostro spogliatoio e subito si sentiva come lo abbiamo percepito come quando era giocatore. Uno tosto, che mi consiglia di mettermi bene tra le linee, di guardare avanti, di cercare i compagni, di tirare anche in porta» ha spiegato Zielinski".