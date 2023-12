Rinnovo Zielinski, in estate c'era accordo sull'ingaggio! Ecco perchè la trattativa saltò: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2024 ed a oggi non si registrano significativi passi avanti nella trattativa. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare in azzurro, ma va trovata la quadra economica e di durata del nuovo accordo.

Su Zielinski c'è l'attenzione delle italiane Inter e Juventus, ma anche di big della Premier League che fiutano il colpo a parametro zero. Intanto l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena proprio sul mancato rinnovo (al momento) del polacco:

La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti da tempo, le parti continuano a trattare, in estate l’intesa sull’ingaggio non è bastata dopo le distanze con l’agente per le commissioni, ma il dialogo prosegue e Zielinski è in attesa. Vuole restare, l’ha già fatto sapere al suo entourage, ad agosto l’ha dimostrato coi fatti rifiutando la corte dell’Al-Ahli quando sembrava tutto fatto per il suo trasferimento. Zielinski ha respinto l’idea di ricoprirsi d’oro in Arabia quando è stato assalito dalla malinconia all’idea di lasciare Napoli. A giugno, senza rinnovo, l’addio sarà inevitabile. Tra un mese sarà già libero di potersi accordare con altri club a meno che non arrivi proprio a dicembre la fumata bianca col Napoli.