Rinnovo Zielinski, Gazzetta: ingaggio raddoppiato, ma niente firma! Giuntoli in questo periodo ha lavorato per cercare di ricucire

Calciomercato Napoli - Le cause civili che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intende imbastire contro i giocatori per l'ammutinamento dopo la partita di Champions con il Salisburgo, come racconta la Gazzetta dello Sport, bloccano il rinnovo del centrocampista polacco Piotr Zielinski:

"Era gennaio, alla Filmauro sono presenti l’agente di Zielinski con i consulenti legali, e dall’altra parte il Napoli. Dopo una giornata fra clausole, diritti d’immagine e ingaggio (raddoppiato a 2 milioni, contro l’1,1 attuale, fino al 2025), al momento delle firme l'agente chiede la presenza di De Laurentiis. Appena il presidente si aggiunge, chiede di rimuovere la minaccia della causa civile per danni d’immagine. Il patron si mostra irremovibile e la firma non c’è stata. Col ds Giuntoli che in questo periodo ha lavorato per cercare di ricucire"