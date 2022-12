Amir Rrahmani resta un punto fermo del Napoli per il presente e il futuro della squadra allenata da Luciaon Spalletti. Già da tempo sono stati avviati i contatti tra il direttore sportivo Giuntoli e i suo agenti per il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2024: si attende la fumata bianca per il rinnovo del difensore kosovaro che è uno dei punti di forza del Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.