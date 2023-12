Rinnovo Osimhen, svolta definitiva sulla clausola rescissoria. Il Mattino: ecco l'importo esatto

Napoli calcio - Il rinnovo di Victor Osimhen sembra davvero in dirittura d'arrivo si legge sulle pagine de Il Mattino. De Laurentiis ha fretta di chiudere questa questione. Non a caso, il patron nelle scorse settimane aveva dichiarato che l'accordo con VO9 procedeva verso la fatidica fumata bianca.

Stando a quanto si legge su Il Mattino, l'accordo si sarebbe sbloccato definitivamente sul valore della clausola rescissoria che dovrebbe essere di poco superiore ai 120 milioni di euro. Tale clausola varrà solo ed esclusivamente per l'estero. Osimhen, sottolinea il quotidiano in edicola, ha da tempo il desiderio di andare a giocare in Premier League dopo l'avventura con il Napoli.