Rinnovo Osimhen, nessun appuntamento in agenda: impossibile ritoccare l'ingaggio, il Napoli vuole 150mln!

E' l'uomo copertina di questo Napoli Victor Osimhen. L'attaccante di Spalletti è cresciuto tantissimo ed è diventato decisivo in ogni gara, anche le più complicate, come mostra l'ultima rete messa a segno al Maradona contro la Roma. Si guarda al futuro, però, e alla voglia di trattenerlo, almeno per un altro anno con la promessa di lasciarlo andare l'anno successivo ma facendo uno strappo al tetto ingaggi imposto da De Laurentiis.

Victor Osimhen

Nessun appuntamento in agenda per il rinnovo di Osimhen

Al momento, però, come riporta Il Mattino, nessun appuntamento per il rinnovo di Osimhen è in programma: impossibile ritoccare ancora all'insù il suo ingaggio che ora è di 4,5 milioni di euro. Il Napoli lo valuta 150 milioni di euro.

