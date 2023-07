Osimhen non ha gradito le parole di ADL: faccia a faccia tra i due nei prossimi giorni

Non sono piaciute le parole di Aurelio De Laurentiis a Victor Osimhen in vista di quella che è anche la trattativa del rinnovo di contratto. Il giocatore nigeriano è rimasto stizzito.

Osimhen

Rinnovo Osimhen: incontro con De Laurentiis

Napoli - «Vediamo chi ci tiene al Napoli o chi aspira ad altri lidi». Queste le parole che Osimhen non ha gradito del proprio presidente De Laurentiis. Addirittura Il Mattino parla di come sia stato necessario tradurre al giocatore per ben due volte queste frasi.

Intanto, Osimhen per rinnovare chiede un maxi-aumento a De Laurentiis che rivolge il solito appello all'amore per la maglia. Una frase che mostra come ci siano realmente problemi di intesa per il nigeriano. Balla il rinnovo tra Osimhen e il Napoli. Nei prossimi giorni De Laurentiis ne parlerà direttamente con Osimhen.