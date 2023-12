Rinnovo Osimhen, Gazzetta: due opzioni sul tavolo, De Laurentiis non ha intenzione di perderlo a zero

Notizie calcio. Victor Osimhen è tornato a disposizione di Walter Mazzarri e con l'Inter sarà nuovamente titolare dopo quasi due mesi di assenza. Il nigeriano è carico e vuole trascinare il Napoli alla rimonta verso la vetta della classifica, ma è inevitabile che si continuino a fare riflessioni anche sul suo rinnovo di contratto.

Del rinnovo di Osimhen ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, focalizzandosi sulla strategia del patron De Laurentiis:

Poche le opzioni, in sostanza sono sempre le stesse: resta, rinnova raddoppiando l’ingaggio e accetta una clausola rescissoria da 120 milioni di euro a salire; oppure lascia Napoli, portando a De Laurentiis un’offerta congrua al valore del suo cartellino, in linea con le dinamiche del mercato. Di certo il presidente non permetterà che si liberi a parametro zero alla naturale scadenza del suo contratto, prevista a giugno 2025, quindi non concederà un’altra annata di proroghe e riflessioni.