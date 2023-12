Rinnovo Osimhen, garanzia Napoli: evitato un rischio nella prossima estate

Si attende soltanto la fumata bianca, il rinnovo di Victor Osimhen dovrebbe essere vicino alla sua realizzazione.

Victor Osimhen

Rinnovo Osimhen garanzia per il Napoli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovo contrattuale in ballo non modifica o condiziona i comportamenti in campo di Osimhen. Al di là di un accordo che il Napoli vuole trovare entro il 2023 (contratto allungato al 2026 a dieci milioni netti, più clausola rescissoria intorno ai centotrenta milioni), la possibile nuova scrittura più di allungare la storia azzurra di Osimhen serve a garantire al Napoli una adeguata valutazione del cartellino, senza rischiare svalutazione.

