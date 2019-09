Milik-Napoli, gettate le basi per il rinnovo contrattuale! Il club azzurro aspetta la sua guarigione e reazione

Calciomercato Napoli - Non solo Lorenzo Insigne. Il Napoli è alle prese anche con l'assenza di Arek Milik, ancora non arruolabile per gli impegni di campionato. L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto della situazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La sosta servirà invece ad Ancelotti per verificare le condizioni di Arek Milik, sparito improvvisamente dalla scena durante la trasferta di inizio agosto negli Stati Uniti, dopo aver sbagliato un gol fatto nella prima delle due amichevoli contro il Barcellona. L’attaccante polacco ha già saltato le sfide di campionato con la Fiorentina e la Juventus, privando la squadra del suo principale punto di riferimento in attacco.

Il Napoli si aspetta da Milik una pronta guarigione e reazione, dopo che la società gli ha appena rinnovato la fiducia sul mercato, gettando le basi per il prolungamento del contratto ( con un robusto aumento dell’ingaggio) dell’attaccante polacco".