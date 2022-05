Rinnovo Mertens, Repubblica: accetta lo sconto, il belga coltiva una "rivincita" su Spalletti

Notizie Napoli calcio. Appuntamento tra De Laurentiis e Mertens a fine stagione per discutere del rinnovo. Il centravanti belga è in scadenza con il Napoli, ma la sua permanenza in maglia azzurra potrebbe concretizzarsi a breve.

Mertens Spalletti Napoli

Rinnovo Mertens-Napoli, rivincita con Spalletti

Della situazione rinnovo Mertens e del rapporto tra il belga e Spalletti ha parlato l'edizione odierna di Repubblica: