Rinnovo Mertens, Gazzetta sottolinea: è ritornato il buon senso al posto della distruzione. La cena di Natale fu molto fredda tra ADL e squadra

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza del rinnovo di Mertens per il Napoli: "Un segnale preciso, dopo quattro mesi di guerra neanche troppo sotterranea che ha condizionato pesantemente la stagione del Napoli. Perché dopo l’ammutinamento del 5 novembre qualcosa si era rotto - con colpe di tutti anche se in misura diversa - e nessuno aveva fatto un passo avanti per rimediare, raccogliere i cocci. A riattaccarli, almeno sul campo, ha provveduto Rino Gattuso che ha ridato un senso a questa stagione azzurra. Ma la frattura società-giocatori restava lì, evidente e incombente fra multe, scaramucce legali e minacce di cause civili. Al punto, e non è un caso, che da allora il Napoli non ha portato a termine nessun rinnovo contrattuale. Ieri il pranzo fra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens ha rotto il ghiaccio. Sì, perché la cena per gli auguri di Natale era stata fredda, al di là delle immagini rilanciate con Adl che accarezzava Insigne. Quello di ieri invece è un segnale importante di dialogo. Al di là se il primo passo lo abbia fatto il giocatore o il presidente, giusto sottolineare un ritrovato dialogo che diventa importante in prospettiva. Perché superando la voglia di stilare lavagne fra buoni e cattivi, nello spogliatoio Dries è uno importante, in campo poi non siamo noi a scoprirne le qualità. Sembra che al Napoli sia tornato il buon senso e la voglia di costruire dopo una stagione di distruzione che era un vero peccato dopo 15 anni di crescita"