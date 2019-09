Rinnovo Mertens, De Laurentiis apre ma alle sue condizioni! Gazzetta: il dialogo continuerà, ADL vuole abbattere l'ingaggio da 4mln

Calciomercato Napoli - Napoli per sempre. È quanto vorrebbero i tifosi azzurri. Con l'attaccante belga Dries Mertens c’è un feeling particolare che cresce di giorno in giorno, di gol in gol. L'ex PSV Eindhoven ha il contratto in scadenza al termine della stagione, e l'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport dedica uno stralcio della sua analisi proprio alla questione contrattuale.

Rinnovo Mertens, De Laurentiis apre alle sue condizioni