Rinnovo Mertens, CorSport: le parti stanno lavorando su queste cifre

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive della trattativa in corso tra il Napoli e Dries Mertens per quanto riguarda il rinnovo di contratto dell'attaccante belga. ieri il presidente Aurelio de Laurentiis è stato a casa di Dries.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il rinnovo di Dries Mertens:

"L’idea, considerando che il 6 maggio saranno 35 anni di centravanti, è di lavorare sulla base di una stagione (magari con opzione) a cifre nettamente inferiori ai 4,5 milioni attuali. Per intenderci: uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni. Con o senza bonus, si vedrà: tutti dicono che l’aspetto economico non è prioritario in questa storia e arrivederci al prossimo incontro. Ovvero, a fine campionato".