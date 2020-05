Rinnovo Mertens-Callejon, arriva l'ultimatum di ADL. Il Mattino: nessuna nuova offerta, prendere o lasciare

Ultime calcio mercato Napoli - Il dialogo di De Laurentiis con Mertens e Callejon, per la questione rinnovo, è ripreso. Ma De Laurentiis non intende smuoversi dai suoi passi: le offerte ci sono, Napoli è casa loro ma è tempo di ultimatum.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Nel senso, prendere o lasciare. Il presidente non ha nei programmi una nuova offerta di rinnovo, per nessuno dei due: al belga ha messo sul piatto un biennale da 4 milioni di euro, allo spagnolo un prolungamento di una stagione pure a 4 milioni. Il Covid 19 ha messo in secondo piano tutto, ma è chiaro che se si dovesse tornare a giocare, le posizioni dei due dovrebbero essere valutate con attenzione. Ieri dalla Spagna è arrivata la voce di una intesa tra Dries e il Milan, ma il club rossonero è pronto a una politica di riduzione degli ingaggi. E l'ingaggio di Mertens, che chiede al momento della firma un bonus da 5 milioni di euro, non va certo in queste direzione. Di sicuro perdere a zero due fenomeni come Dries e José non è una rinuncia di poco conto. Soprattutto per Gattuso".