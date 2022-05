Rinnovo al ribasso Mertens, Gazzetta: Dries vuole capire se è una proposta o un modo per scaricarlo

Calciomercato Napoli - Rinnovo Mertens non è scontato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive come le trattative non siano così semplici e di come il belga stia riflettendo molto bene sull'offerta del presidente Aurelio De Laurentiis.

Mertens

Rinnovo Mertens in dubbio?

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rinnovo di Mertens: