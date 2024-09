Rinnovo Kvaratskhelia, spunta la richiesta monstre del suo entourage per l'ingaggio

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con la SSC Napoli:

"Il Napoli vuole puntare su Kvara per il futuro e vuole allungare il contratto in scadenza nel 2027. Le cifre sull’ingaggio sono ancora lontane tra domanda e offerta ma la sensazione è che le parti presto troveranno un’intesa. Anche perché su Kvara hanno messo gli occhi i grandi club come testimonia l’offerta di quest’estate del Psg che ha proposto cento milioni a De Laurentiis. Kvaratskhelia guadagna ancora 1,3 milioni di euro a stagione. L’intenzione è quella di portare il giusto adeguamento di stipendio, con il Napoli che è pronto a mettere sul piatto 5 milioni di euro l’anno. C’è un po’ di distanza perché dall’altro lato si vorrebbe arrivare quasi a 8 milioni".