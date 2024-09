Rinnovo Kvaratskhelia: fumata bianca in arrivo! Sostanzioso aumento ingaggio, offerta di persona di ADL e Manna

Calciomercato Napoli - Vicino in rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli, si aspetta solo l'annuncio che può arrivare da un momento all'altro. Perché il talento georgiano è pronto a mettere nero su bianco dopo un lungo periodo di tira e molla.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, la situazione

Occhio a quello che può accadere da un momento all'altro per il futuro di Kvaratskhelia, si attende un grosso annuncio a Napoli e, come scrive Il Mattino, ogni momento sarà buono per mettere la firma sul nuovo contratto e mettere fine ad un lunghissimo tira e molla che ha scandito le torride giornate di quest'estate che sta passando agli archivi.

Al momento i conti ancora non tornano del tutto, ma poco importa, perché alla fine arriverà la fumata bianca con un'intesa che troverà il favore di tutti. Per il momento però la forbice è ancora troppo larga: il club azzurro propone al giocatore un prolungamento del contratto (fino al 2029) con un sostanzioso aumento dell'ingaggio, spingendosi fino a 5 milioni a stagione per la sua punta di diamante. Esattamente l'offerta che De Laurentiis e Manna avevano fatto di persona al ragazzo ed al suo entourage nel ritiro della Georgia in Germania durante i campionati europei a giugno scorso. Il manager del giocatore - Mamuka Jugeli - chiede(va) di più (una cifra intorno agli otto milioni a stagione), ma intanto riflette.

Il Napoli dal canto suo non ha fretta. Discorso un tantino diverso per l'entourage di Kvara che ha toccato con mano il decisionismo del club azzurro, consapevole che se non dovesse accettare rimarrebbe con l'attuale ingaggio da 1,5 milioni all'anno fino al 2027. Un'arma a doppio taglio, certamente. Ma il tira e molla non conviene a nessuno ed è per questo che si prospetta un lieto fine imminente. Magari con un sacrificio da una parte e dall'altra e l'inserimento di una clausola che possa blindare tutti.