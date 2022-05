Rinnovo Koulibaly-Napoli, CorSport: difficile possa rinunciare al suo ingaggio attuale

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly che interesserebbe molto al Barcellona di Xavi. Il tecnico lo reputa l'erede di Pique al centro della difesa per la prossima stagione. Con il Napoli si era parlato mesi fa anche di un possibile rinnovo 'spalmato' del centrale senegalese, ma ad oggi non ci sono state conferme.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Kalidou Koulibaly:

"De Laurentiis ha fissato a 40 milioni la prima valutazione. L'incontro tra il presidente e Ramadani, insomma, sarà decisivo: sia per capire la portata delle offerte eventuali, sia per capire quali e quanti margini ci sono per rinnovare e indossare la fascia di capitano. Con una precisazione: difficile che Koulibaly possa rinunciare al suo ingaggio attuale che, tra base fissa e bonus, bacia il tetto dei 6 milioni di euro"