Il Mattino controcorrente: "A luglio riparte la trattativa per il rinnovo di Koulibaly! ADL ha una convinzione"

Caso Koulibaly, spunta una ipotesi che fino ad ora era stata scartata. L'edizione odierna de Il Mattino va controcorrente in merito al senegalese, il cui contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2023. Secondo quanto riportato dal quotidiano, potrebbe partire nuovamente la trattativa per il suo rinnovo di contratto da luglio in poi. Ecco quanto riportato:

"Ostigard non è legato, ovviamente, al destino di Koulibaly: anche qui difficile che possa succedere qualcosa in queste settimane, anche perché il Barcellona, che pure lo ha tentato, è sparito per via del crac economico che rischia di travolgerlo. L’impressione è che, senza fretta, magari a partire da luglio, si proverà a trovare una intesa per il prolungamento del contratto. Ora guadagna 11milioni lordi all’anno. De Laurentiis non avrebbe problemi a fargli iniziare, come con Insigne, la stagione in scadenza".