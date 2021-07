Rinnovo Insigne, Repubblica: se arriva una richiesta ha una posizione di favore, trasferirsi o chiedere un contratto più alto! Se non ha fretta un motivo c'è

Calciomercato Napoli - Se il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non sollecita un appuntamento, se il capitano azzurro Lorenzo Insigne non ha alcuna fretta, un motivo c’è. Troppe le ipotesi, ma è facile elencarle secondo l'edizione odierna di Repubblica.

"Se qualche club pensa di acquistarlo non si espone a pochi giorni da una semifinale. Neanche il Barcellona. Quanto può rendere la cessione? Non vale meno di 20 milioni. Se arriva la richiesta dalla Spagna ma anche da un altro club, il capitano ha una posizione di favore. Può scegliere. Dare la sua disponibilità al trasferimento o chiedere un rinnovo adeguato, non certo inferiore agli attuali 4,5 milioni netti"