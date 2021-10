Tuttosport - Rinnovo Insigne, distanza enorme sulle cifre: l'incontro con ADL potrebbe arrivare anche a fine campionato

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Tuttosport, a firma di Raffaele Auriemma, ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Insigne. Ecco un estratto realtivo alle possibili tempistiche della negoziazione:

La distanza è enorme, ammesso che le cifre siano confermate dalle parti in causa, ed è per questo che l’incontro tra De Laurentiis e Pisacane sarà posticipato fino a quando le idee non saranno chiare e le cifre prospettate in maniera ufficiale. Ragion per cui, non è da escludere che il faccia a faccia possa tenersi al termine del campionato oppure mai.