Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul rinnovo di Lorenzo Insigne: "A Napoli c’è un’aria strana attorno al capitano Lorenzo Insigne. Quel contratto in scadenza nel 2022 meriterebbe una trattativa in tempi brevi, ma Aurelio De Laurentiis ha altro a cui pensare. E Lorenzo lo asseconda, non si hanno segnali di raffreddamento ma la pratica presto diventerà d’attualità".