Il Mattino - Rinnovo Insigne Napoli: altra doccia gelata, De Laurentiis non rilancia

Le ultime di calciomercato sul rinnovo di Insigne con il Napoli e l'offerta di rilancio che non arriva da parte del presidente De Laurentiis. Il club azzurro non lo cederà in anticipo.

Rinnovo Insigne Napoli: altra doccia gelata

Arrivano aggiornamenti da Il Mattino sul rinnovo di Insigne con il Napoli che è pronto a firmare per l'offerta giusta. Al momento però non ci sono margini per continuare insieme la prossima stagione.

Insigne aspetta una chiamata per il rinnovo. Situazione complessa, perché il Napoli non pensa a una trattativa. Almeno adesso. E per il capitano sarà un'altra doccia gelata perché attende un rilancio di De Laurentiis che non arriva. C'è solo il Toronto, al momento: l'11 ottobre, come raccontammo il giorno dopo, c'è stato un incontro all'hotel Mediterraneo da cui è scaturita una fumata nera (e la smentita della trattativa). Dal mondo Mls, oggi, si dicono sicuri dell'arrivo al Toronto della stella napoletana. Ma non è così scontato. A gennaio, di sicuro, Lorenzo non si muoverà da Napoli perché De Laurentiis non tratterà la sua cessione anticipata. Se arriverà la rottura totale (che ancora non c'è) con il Napoli, per il numero 24 azzurro si apriranno nuovi orizzonti. Senza dimenticare che c'è anche l'Inter che ha mostrato interesse.

