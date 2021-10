Rinnovo Insigne, Tuttosport: pesa la questione multe! Prima offerta di De Laurentiis al ribasso, tutte le cifre

Notizie Napoli calcio. Il rinnovo di Insigne con il Napoli continua a restare in stand-by. Le parole dello stesso capitano azzurro, hanno confermato di come al momento le negoziazioni siano ancora in fase embrionale. Ecco quanto riportato da Tuttosport in merito:

De Laurentiis sembrerebbe intenzionato ad offrire un quinquennale da 3 milioni più bonus, cioè la metà dei 6 milioni netti ai quali Lorenzo punta come ultimo contratto della carriera. La distanza è enorme, ed è per questo che l’incontro tra De Laurentiis e Pisacane sarà posticipato fino a quando le idee non saranno chiare e le cifre prospettate in maniera ufficiale. Ragion per cui, non è da escludere che il faccia a faccia possa tenersi al termine del campionato oppure mai.

Poi, Insigne vorrebbe evitarsi l’antipatica disputa arbitrale per la questione multe sull’ammutinamento del 5 novembre 2019. Potrebbe essere chiamato in causa per una cifra pari al 50 per cento dello stipendio mensile, e con lui anche Mertens, Ghoulam e Ospina, tutti calciatori che il 30 giugno smetteranno di essere del Napoli.