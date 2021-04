Rinnovo Insigne, Gazzetta: la Champions può essere una condizione determinante per la firma. A fine stagione incontro decisivo con ADL

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul futuro di Lorenzo Insigne: "Insigne (scadenza contratto 2022) ne discuterà con Aurelio De Laurentiis a fine stagione. Attualmente, è fermo a quota 18 reti, segnate nel 2017. Gliene mancano 4 per migliorarlo ed ha a disposizione 9 partite per provare a migliorarsi ma, soprattutto, per riportare il Napoli in Champions League. Una condizione che potrebbe essere determinante anche per il suo rinnovo. Ma questa è un’altra storia che resta comunque legata anche all’esito della sfida di oggi pomeriggio".

Lorenzo Insigne