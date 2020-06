Rinnovo Hysaj, Tuttosport: scenario cambiato con Gattuso, ora è la prima alternativa su entrambe le corsie difensive

Notizie Napoli calcio. Con l'avvento di Gattuso sulla panchina del Napoli, sembra essere mutato il futuro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, in scadenza nel 2021, sembrava certo dell'addio ma, come confermato dal suo agente ai nostri microfoni, la situazione sembra essere mutata. Ecco quanto riportato da Tuttosport:

"In scadenza 2021 c’è anche Elseid Hysaj, desaparecido con Ancelotti e di nuovo importante con Gattuso. L’albanese avrebbe dovuto lasciare Napoli già l’estate scorsa, per gli azzurri però, la sua permanenza si è rivelata un toccasana. Con l’infortunio di Malcuit e i ripetuti problemi di Ghoulam, Hysaj è diventato con Gattuso la prima alternativa per entrambe le corsie".