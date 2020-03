Rinnovo Gattuso, previsto incontro tra Jorge Mendes e ADL: tre calciatori considerati imprescindibili dal mister

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul rinnovo di Gattuso: "Se ne riparlerà a breve: ci sarà un nuovo summit alla presenza di Jorge Mendes, procuratore di Gattuso. Toccherà a lui stringere gli accordi con la società. Gattuso ovviamente si è informato anche sui programmi futuri del club. Vuole delle garanzie tecniche per poter puntare in alto. Alcuni giocatori per lui sono imprescindibili: Mertens è il punto di riferimento in attacco ( Milik potrebbe andare via), Zielinski e Fabiàn due giocatori che non vorrebbe perdere. Li ha rilanciati in questi mesi e adesso sono titolari imprescindibili della sua gestione".