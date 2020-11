Rinnovo Gattuso, Il Mattino: fumata bianca in arrivo. Altro messaggio alla squadra: qui c’è solo un uomo che ha in pugno tutto

Ultime calcio Napoli - Novembre è un mese di svolte: lo scorso anno il cammino di Ancelotti arrivò al capolinea proprio di questi tempi, mentre quest’anno è il rinnovo di Gattuso che si sta materializzando in queste ore, sistemando una serie di bonus.

Gattuso

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Nessun mistero sulla mancata fumata bianca: De Laurentiis prima è stato preso dalle riunioni sui Fondi e sullo storico ingresso di Cvc-Advent-Fsi nella media company della Lega mentre ora sta ultimando il delicato ricorso per Juventus-Napoli in Collegio di garanzia del Coni. Ma il contratto è definito anche negli ultimi dettagli. E l’intesa ufficiale è in arrivo. Un biennale che sarà un altro messaggio alla squadra: qui c’è solo un uomo che ha in pugno tutto ed è Gattuso".