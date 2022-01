Rinnovo Fabian-Napoli, CorSport: questione che difficilmente verrà riaperta per divergenza di valutazioni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul contratto di Fabian Ruiz:

"Diversa la posizione di Fabian, altro uomo di prima classe in scadenza nel 2023: con lui il discorso del prolungamento è finito in freezer da un po’ e difficilmente sarà riaperto per divergenza di valutazioni. Gli occhi delle grandi di Spagna, nel frattempo, restano vivissimi: lo guarda Carletto, l’uomo che l’ha voluto ai tempi azzurri e che oggi è il boss del Real, nonché l’Atletico e il Barça in rifondazione".