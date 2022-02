Rinnovo contratto Koulibaly-Napoli, Gazzetta: c'è la ferrea volontà del club di blindare a tutti i costi Kalidou

Notizie calcio Napoli - Tiene banco il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli. Il difensore senegalese ha un altro anno di contratto con il club azzurro ed a quanto pare sarebbero partite le trattative per estendere il contratto. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe già deciso di fare un sacrificio per trattenere Koulibaly con un nuovo accordo. Resta da capire quali potrebbero essere le cifre visto che lo stesso patron ha ribadito che ci sarà una sorta di austerity visti i conti in rosso.

Koulibaly

Rinnovo Koulibaly Napoli: le ultime